Comediante Boris Alonso Sosa responde con todo a críticas que recibió por ir al concierto de Bad Bunny

Bad Bunny sigue dando de qué hablar en Costa Rica tras los conciertos del fin de semana en el Estadio Nacional, a los que asistieron cerca de 120 mil personas entre las dos fechas.

Entre esas miles de almas estuvo el comediante Boris Alonso Sosa, quien enfrenta duras críticas por presenciar en vivo y a todo color uno de los dos shows del Conejo Malo.

Boris Alonso Sosa no dejó pasar por alto las críticas que le hicieron por ir al concierto de Bad Bunny. Fotografía: Instagram Boris Alonso Sosa. (Instagram/Instagram)

Críticas en redes

Boris compartió en TikTok dos de esos comentarios que recibió. En uno, la persona le dijo: “Se le cayeron las medallas. En la vida vuelvo a escuchar La red de Boris. Cancelado”; el otro escribió: “¡Qué decepción, mae!”.

Ante esos comentarios, el también actor y exparticipante de Tu cara me suena, de Teletica, respondió con todo en las últimas horas.

Boris Alonso Sosa responde a críticas por ir al concierto de Bad Bunny

La respuesta directa de Boris

Boris fue claro, directo y nada sutil al abordar el tema.

“Me escribieron un par de maes en Instagram diciéndome que me van a dejar de seguir y que qué desilusión, solo porque fui al concierto de Bad Bunny.

“Maes, el que a usted no le guste Bad Bunny no lo hace más inteligente, ni más letrado, ni más ilustrado. La música está hecha para sentirse. Si la canción, la emisora, el concierto, te hacen sentir algo, ya valió la pena, independientemente del género o del artista”, dijo.

Acosta mezcló en sus respuestas algunas palabras que debió censurar para que el video no se lo “bajaran” de las redes sociales.

Boris agregó que tampoco “ir a volar patadas a un concierto de Limp Bizkit” hace a esa persona un doctor en ciencias y letras.

Boris Alonso Sosa compartió pantallazos de dos críticas que recibió por ir al concierto de Bad Bunny. Fotografía: TikTok Boris Alonso Sosa. (Instagram/Instagram)

“Dejáte de %$#. Si usted va al concierto de Chopin o Bad Bunny, váyase en el ride y disfrútelo, pero deje de andar jugando de juez y criticando”, agregó.

