Farándula

Comediante Boris Alonso Sosa responde con todo a críticas que recibió por ir al concierto de Bad Bunny

Actor y humorista no se guardó nada al confrontar a quienes le dijeron que los había decepcionado por asistir al show del Conejo Malo

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Bad Bunny sigue dando de qué hablar en Costa Rica tras los conciertos del fin de semana en el Estadio Nacional, a los que asistieron cerca de 120 mil personas entre las dos fechas.

Entre esas miles de almas estuvo el comediante Boris Alonso Sosa, quien enfrenta duras críticas por presenciar en vivo y a todo color uno de los dos shows del Conejo Malo.

Boris Alonso Sosa
Boris Alonso Sosa no dejó pasar por alto las críticas que le hicieron por ir al concierto de Bad Bunny. Fotografía: Instagram Boris Alonso Sosa. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Actor de la película Maikol Yordan está separado y reveló lo que hizo para que a su hija no le afecte tanto

Críticas en redes

Boris compartió en TikTok dos de esos comentarios que recibió. En uno, la persona le dijo: “Se le cayeron las medallas. En la vida vuelvo a escuchar La red de Boris. Cancelado”; el otro escribió: “¡Qué decepción, mae!”.

Ante esos comentarios, el también actor y exparticipante de Tu cara me suena, de Teletica, respondió con todo en las últimas horas.

Boris Alonso Sosa responde a críticas por ir al concierto de Bad Bunny

La respuesta directa de Boris

Boris fue claro, directo y nada sutil al abordar el tema.

Me escribieron un par de maes en Instagram diciéndome que me van a dejar de seguir y que qué desilusión, solo porque fui al concierto de Bad Bunny.

“Maes, el que a usted no le guste Bad Bunny no lo hace más inteligente, ni más letrado, ni más ilustrado. La música está hecha para sentirse. Si la canción, la emisora, el concierto, te hacen sentir algo, ya valió la pena, independientemente del género o del artista”, dijo.

LEA MÁS: Boris Alonso se declaró una “señora”, pero salió regañado por una seguidora

Acosta mezcló en sus respuestas algunas palabras que debió censurar para que el video no se lo “bajaran” de las redes sociales.

Boris agregó que tampoco “ir a volar patadas a un concierto de Limp Bizkit” hace a esa persona un doctor en ciencias y letras.

Boris Alonso Sosa
Boris Alonso Sosa compartió pantallazos de dos críticas que recibió por ir al concierto de Bad Bunny. Fotografía: TikTok Boris Alonso Sosa. (Instagram/Instagram)

Dejáte de %$#. Si usted va al concierto de Chopin o Bad Bunny, váyase en el ride y disfrútelo, pero deje de andar jugando de juez y criticando”, agregó.

LEA MÁS: Comediante Boris Alonso Sosa clasificó a la maratón de Boston

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Boris Alonso SosaBad Bunnycomediantes costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.