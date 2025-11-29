Comediante Mila Montero revela cómo se inició su intensa amistad con Cristiana Nassar

La comediante Mila Montero reveló a La Teja cómo fue que se inició su intensa amistad con la presentadora y chef Cristiana Nassar.

Además de ser una de sus mejores amigas, Nassar es jefa de Mila en el canal ¡Opa!, donde hacen yunta en el programa No tan Cristiana.

Mila Montero y Cristiana Nassar trabajan juntas en canal ¡Opa! (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

Frente a esas cámaras ambas presumen la gran relación que tienen y de la que la humorista habló, recientemente, en una entrevista con este medio.

Mila contó que conoció a Cristiana hace unos años en una transmisión de toros de Multimedios y recordó lo que pensó de la primera vez que las sentaron juntas en una mesa de transmisión.

“Si mal no recuerdo, fue Douglas Sánchez quien nos ensambló. Yo no sabía gran cosa de ella ni ella de mí. El día que me senté con ella, solo pensé que estaba a la par de la señora vulgar que habían echado de canal 7. Eso fue lo que pensé cuando la vi”, afirmó Montero.

Pero la química entre ambas fue inmediata. “Empezó ese vaivén de pasarnos la bolita, como decimos nosotros, de que ella me hacía pases y yo le respondía de igual manera, y ahí nos dimos cuenta lo bien que trabajábamos juntas”, contó Montero.

Mila Montero es una comediante y locutora costarricense. Fotografía: Cortesía Mila Montero. (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

Luego de eso se vino la pandemia y ellas se perdieron. Cristiana enfrentó la muerte de su esposo y en una siguiente edición de toros se volvieron a unir, pero esta vez estaban juntas, pero no revueltas: ella en la mesa de transmisión y Cristiana en las graderías.

Cuando Douglas Sánchez decidió irse de Multimedios para iniciar con el canal ¡Opa!, le propuso a Cristiana un proyecto en la nueva televisora, algo que ella aceptó siempre y cuando Mila fuera parte del equipo.

“Los primeros días (en ¡Opa!) fueron así como reencontrándonos porque teníamos ratillo de no trabajar juntas, pero una vez que nos ensamblamos de nuevo, el resto es historia”, dijo.

Mila destacó algunas virtudes de Cristiana como mujer y amiga. “Es un ser humano espectacular, maravilloso; persona más humana que ella, pocas. Es una mujer que se ha identificado con mi causa, mis hijos, mi familia y todos los temas que tienen que ver conmigo. Una persona que, así se lo digo, si tiene una blusita bonita, piensa en mí”, mencionó.

Cristina Nassa presenta el programa No tan Cristiana en el canal ¡Opa!

Mila y Cristiana han llorado juntas; a veces, frente a cámaras y otras, detrás de ellas.