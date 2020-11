“Aunque llevo 12 años haciendo teatro, el stand up lo empecé hace dos años más la pandemia, porque hay un limbo ahí. Es muy bonito porque en este momento que no podemos hacer shows, que no podemos hacer nada, pues apareció esta oportunidad y mandé para hacer casting, me avisaron (hace dos meses) que estaba en la alineación de las emergentes (que son como las novatas)”, dijo Kary muy contenta.