Comentarista de bronca en Linafa: “Lo de quitarme la camisa era para ir a ayudar”

Juego de Linafa terminó en pleito Juego de Linafa terminó en pleito

Con solo una frase que soltó durante la bronca de padre y madre que se armó en el partido entre Asodeba (Asociación Deportiva Buenos Aires) y Coto Brus, por la fecha 8 del grupo B de Linafa (tercera división) el comentarista de Cable Brunca, Tony Romero, le dio la vuelta al país.

Al ver que los manazos iban y venían, este profesor de orientación en la escuela La Piñera, en Buenos Aires, le dijo a su compañero Albin Saldaña: “Estoy a punto de quitarme la camisa y tirarme ahí abajo, Albin, usted es el que dice. Si me despiden de Cable Brunca no me tiro abajo, pero esto está calentísimo”.

Video: Juego de Linafa terminó en zafarrancho

El comentarista de Tele Brunca Tony Romero (centro) es admirador de Pilo Obando.

En las últimas horas el video -y por ende los comentarios de Tony- se han hecho virales, por eso lo buscamos para conocerlo un poco más y que nos diera contexto de lo que ocurrió.

“Yo soy orientador pero también me gusta comentar partidos con Albin, ya llevamos como seis meses de estar juntos y hemos tenido muy buena respuesta de la gente, la idea es continuar juntos por mucho tiempo y poder crecer en esto que tanto nos gusta”, dijo.

Desde que la grabación se compartió en redes sociales, su teléfono se ha llenado de mensajes, memes y bromas de sus compas.

“Ha sido superterrible, todo un caso, me han vacilado mucho porque yo siempre dije que iba a narrar en algún canal famoso y lo hice en todos, porque todos pusieron el video. Les ha dado mucha risa, me preguntan si me pegaron o en qué terminó la bronca.

Sobre su divertidísima frase contó que no lo decía en serio, aunque sí sintió la adrenalina de lo que se vivía en la cancha.

“Eso era vacilando, es porque el estilo de narrar de nosotros es diferente. Un día un señor nos dijo que nosotros narrábamos para televisión como si fuera para radio, porque le damos muchos detalles, no necesita ver la pantalla para saber qué es lo que está pasando. Cuando se armó el desorden, yo nunca pensé que fuera tanto, yo dije que me iba a quitar la camisa y me iba a tirar pero a separar la vara, el otro mae decía: ‘patadas van y patadas vienen’, entonces por eso fue vacilón”, comentó el vecino de Buenos Aires.

Tony Romero, comentarista de Tele Brunca

Uno está acostumbrado a comentar fútbol y no boxeo y al ver eso, ¿qué va a hacer uno? — Tony Romero, comentarista.

A Pilo

Ese estilo tan relajado y coloquial es propio, aunque asegura que del país admiró mucho a Manuel Antonio “Pilo” Obando, quien decía las cosas como las pensaba.

“Siempre me gustó mucho Pilo, ese día pensaba que si él hubiera estado aquí, hubiera dicho cosas como menecazos o piñazos, pero no las podía usar porque estaría copiándole. Lo admiré mucho porque comentaba como era él, yo soy uno que no me gusta estar viendo mucho a los demás para así tener mi propio estilo”, agregó.

Acerca de las razones de la bronca, Romero aseguró que los constantes reclamos a los árbitros del delegado del partido (el gorrero) fueron los que calentaron el ambiente. Pero le extrañó que una vez que lo expulsaran, la agarrara contra don Erick Rodríguez, entrenador de Coto Brus.

“Yo creo que el responsable es Linafa porque en el torneo hace mucha falta seriedad, el arbitraje también fue pésimo, pero ese señor no tenía que golpear al otro”, afirmó.