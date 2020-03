“Cometí el error de serle infiel a mi novia después de cuatro años de noviazgo y se lo confesé. Tomamos la decisión de seguir juntos, pero estos ocho meses han sido un infierno porque todos los días me lo saca en cara. Tuve que cambiar de número, cerrar redes sociales, dejar de ver amigos y ya no tengo espacios personales, porque en todo tiene que estar ella. Si por alguna razón no puedo contestar rápido un mensaje, los pleitos pueden durar días. Le he dicho que así no podemos seguir”.