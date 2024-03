¿Cómo descubrieron el cáncer de Kate Middleton, princesa de Gales?

La princesa de Gales, Kate Middleton, es la esposa del príncipe Wiiliam, heredero al trono en el Reino Unido.

La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció este viernes que se encuentra en las primeras etapas de su tratamiento contra el cáncer, luego de que unas pruebas realizadas en enero salieran alteradas.

Los detalles de qué tipo de cáncer padece no han sido revelados, pero el Palacio de Kensington dice que confía en que la princesa, de 42 años, se recuperará por completo.

La princesa emitió un comunicado a través de un video en el que explica que cuando fue operada del abdomen en enero, no se sabía que tenía cáncer.

Kate Middleton reaparece y afirmó que tiene cáncer

Según explicó, fue después de dicha cirugía que descubrieron el tumor, sin decir en qué parte específica de su cuerpo, y que de inmediato inició con la quimioterapia.

“Las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, precisó.

Durante su revelación también le envió un mensaje a todos aquellos que han sido afectados por el cáncer tras mencionar: “Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.