View this post on Instagram

#FamiliaDelDicho celebramos 10 años del Dicho “ A quien no ama a sus parientes deben romperles los dientes” con @santiago_emiliano @paulinagil__oficial #ComoDiceElDicho ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬#CafeElDicho #MexicoDeDichos @mesuenadigital @mexicodedichos #10añosdeldicho