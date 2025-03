¿Cómo está la relación de Coco Roper con su mamá? Lynda Díaz reveló la verdad de las cosas

Lynda Díaz y Coco Roper se reencontrarán este domingo en Miami, donde vive la exmodelo. Fotografía: Instagram de Coco Roper. (Instagram)

Lynda Díaz reveló este martes la verdad de cómo está su relación con su hija del medio, Nicole “Coco” Roper, luego de que la joven de 30 años sugiriera a inicios de febrero que las cosas con su mamá no iban muy bien.

Aunque no entró en detalles respecto a lo que ha sucedido desde entonces con su hija, Lynda contó que en los próximos días Coco llegará a su casa en Miami y pasarán unos días juntas, lo que evidencia que ya están en paz.

“Con los hijos a veces tenemos situaciones y demás, ahora estoy feliz porque Nicole viene con la gorda (Ellie, la única nieta de Díaz) el domingo a pasar unos días conmigo, y hace mucho tiempo no venían para acá por diferentes situaciones de salud y demás. Entonces estoy muy feliz por disfrutar esos momentos”, confesó.

La expresentadora de televisión confirmó el reencuentro con su hija a través de una transmisión, en vivo, que hizo en Instagram este martes, para hablar de su negocio de productos de maquillaje y otros temas más personales como la relación de padres con los hijos adultos y su decisión de poner privado su perfil de la red social desde la que habló.

“Hay que disfrutar el momento y eso no quiere decir que no nos afecte como mamás un montón de situaciones y seguimos metiendo la pata. No hay nadie perfecto en el mundo, yo no lo soy, soy una gran pecadora, pero me considero feliz y estoy tranquila conmigo misma que es lo más importante”, agregó la exparticipante de Mira quién baila.

Estas nuevas declaraciones de Lynda aclaran más el panorama de cómo están las cosas entre ella y Coco, quienes han tenido algunas diferencias en los últimos meses motivadas, principalmente, por unas cosas que Roper escribió en su libro Mírame.

Lynda y Coco habían arreglado esa situación en octubre, cuando la joven viajó a Costa Rica con su hijita Ellie, de 6 años, para apoyar a la empresaria en Mira quién baila.

A inicios de febrero, en el hospital y en medio de la separación de su esposo, Coco mencionó que, una vez más, las cosas con su mamá no iban muy bien, esta vez por la posición de Lynda respecto a su separación.

“Ella piensa que no es una buena idea (separarse). Mi mamá quiere venir esta semana, pero quiere venir solo para visitar a Ellie y, supuestamente, a mí, pero yo le dije: ‘ma, esta semana es una semana muy difícil porque esta va a ser la semana que, o yo me mudo con Ellie o él (su esposo) se muda, y empezamos arreglos, tenemos que ir a la Corte el jueves y quieres venir los dos días, porque quiere venir por dos días, que son los más fuertes”, afirmó Coco los primeros días de enero a través de un “live” de Instagram.

Ahora Lynda dio detalles del nuevo reencuentro con su hija y con Ellie, un reencuentro que la tiene contando los días para que suceda.