“Si ya se terminó con alguien y uno sabe que está mejor así, ¿cómo hago para desapegarme, dejar todo esto atrás y no estar pendiente de él en las redes? No quiero volver con él, pero a veces me hace falta y paso viendo qué hace y a veces le escribo, pero no me responde. ¿Cómo puedo hacer?”.