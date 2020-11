“¿Cómo hago para hacerle entender a mi hija que el muchacho con el que está no le conviene y que a mí no me gusta? Su novio no tiene estudios, le saca dinero y ella hasta le compró un carro para que trabaje. La relación es muy conflictiva y pasan peleando. Lo que he hecho es quedarme callada porque cada vez que trato de decirle algo los pleitos son horribles. Mi esposo dice que no me meta y le pusimos límites en la casa, porque tiene más de 30 años y como le dijimos que tiene que empezar a aportar, nos dijo que se va a ir de la casa”.