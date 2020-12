“Este año la reducción de jornada laboral ha afectado mis ingresos, el aguinaldo será menor, las deudas siguen igual y no creo que en la empresa nos vayan a ampliar el horario de nuevo. He buscado trabajo en otros lugares, pero he tenido mala suerte o ofrecen salarios muy bajos. ¿Cómo les explico a mis hijos que no es momento para gastar plata?”.