¿Cómo lo logró? Nicky Jam revela que perdió casi 50 kilos

Nicky Jam abrió su corazón para contar parte de su vida.

El famoso Nicky Jam hizo una confesión que dejó con la boca abierta a más de uno.

Según la revista People en Español, el artista estuvo batallando con el sobrepeso, por lo que decidió someterse a un bypass gástrico.

El reguetonero se sometió a este procedimiento bariátrico para reducir el tamaño de su estómago.

“La realidad es que he estado batallando con mi peso mi vida entera, porque está es una industria donde tienes que estar en forma, tienes que hacer películas, tienes que hacer videos”, dijo en una entrevista con People.

El artista vio los resultados de un amigo que se sometió a este procedimiento, por lo que se animó a realizarse la cirugía.

“Siempre vas a estar un poco nervioso antes de una cirugía, así que estaba nervioso, no voy a mentir”, confesó. “Pero es algo que realmente quería”.

El artista Nicky Jam perdió 110 libras. Foto: People en Español.

El artista Nicky Jam hizo cambios en su alimentación. Foto: People en Español.

El artista Nicky Jam contó que todos los días hace deporte. Foto: People en Español.

El intérprete de “Travesuras” dijo que ha perdido casi 50 kilos desde que se operó hace seis meses y jugar baloncesto ha sido una manera divertida de mantenerse activo.

“El baloncesto, eso es lo que me ayudó”, reveló el artista, que tiene una cancha en su casa. “Yo juego baloncesto todos los días. Soy un gran fanático del baloncesto y eso es lo que hago con mis amigos, donde quiera que viaje.

“También ha hecho cambios a su alimentación. “Me levanto y soy la misma persona, pero no me despierto y pienso en comida inmediatamente”, dice sobre su vida después de la operación. “Antes me despertaba y solo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como lo que quiero. Me siento mejor, me siento feliz, me siento saludable”.

El querido artista, de 42 años, dijo que hace unos días se hizo unos exámenes médicos y los niveles de su sangre salieron mejor que nunca.

Me estaba volviendo loco, no voy a mentir y los primeros días lloré”, recuerda sobre tener una dieta a base de líquidos después de la operación. “Literalmente estuve cuatro o cinco meses sin comer, solo estaba tomando líquidos”.

“Tienes que prepararte mentalmente para lo que viene y no es fácil. La gente dice que esta es la manera fácil y están equivocados”, afirma sobre el bypass gástrico. Ahora que su estómago tiene un tamaño reducido, dice que se siente lleno muy rápido y ha tenido que aprender a comer menos.

Desde hace unos dos meses lleva una nutrición balanceada y saludable.

Nicky hoy se siente agradecido de haber superado hace años su adicción a las drogas.

“Yo estaba gordo y era un adicto a las drogas”, comentó.

El talentoso artista dijo que en el 2007, cuando se fue a vivir de Puerto Rico a Colombia, su vida cambió para bien, Nicky comentó que él no se estaba amando.

“Paré las drogas, bajé de peso y la gente me tachaba de que estaba renovado”, agregó.

“La manera en que tú te amas y te cuidas hace más fácil que el mundo te ame de vuelta y te apoye. Así es como funciona”.

Por otro lado, abrió su corazón para contar que creció con carencias de afecto.

“No tenía padres, estaba solo en las calles, buscando lo que la gente hace en las calles. Así que había momentos que no me amaba, como cuando estaba gordo, enorme y consumido en las drogas”, dijo el artista.