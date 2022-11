¿Cómo nació doña Lupe? El personaje ficticio que chismea con Alex Alvarado

Cualquiera que se haya tirado un video en TikTok del Alex Alvarado seguramente se preguntará, ¿quién es la famosa doña Lupe?, que tanto menciona a la hora de comentar algún chisme o una noticia que le haya llamado la atención.

Alex, quien cobró mucha notoriedad durante este semana que finalizó, luego de haberse disfrazado como Keyla Sánchez, para Halloween, nos contó de dónde salió ese personaje y si realmente existe.

“Ahora voy a un bar o restaurante y me saludan y me dicen: ‘¿Qué, doña Lupe?’ Ella es un personaje que ni existe, fue que lo inventé grabando solo, en mi casa y con mi aro de luz, pensé que necesitaba interactuar con alguien y se me ocurrió. Por dicha a la gente le ha gustado tanto que me preguntan por ella, es supergratificante porque es el brete que he venido haciendo durante todo este tiempo”, afirmó.

Alvarado lleva poco más de un año de hacer este tipo de contenido en redes sociales y ya la gente lo reconoce.

“Yo quería hacer TikTok, pero sabía que lo mío no era el baile y una compañera del canal, Mónica Zamora, que siempre voy a estar agradecido con ella, me dijo que yo era bueno con el chisme, comunicando y me dio la idea de cómo hacerlo. En un año tengo más de 130 mil seguidores, más de tres millones de likes, que es un montón y el último mes tengo 7,5 millones de vistas, que es muchísimo”, contó.

En total, hace de 10 a 12 videos diarios y no solamente chismes, pues también comenta noticias nacionales, internacionales y hasta comedia. Ya lo considera como un trabajo formal para él.