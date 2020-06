“Me separé hace ya varios años y no hemos firmado el divorcio porque hemos pensado que esto puede afectar a nuestros hijos, ellos son gemelos y tienen 18 años. Conocí a alguien mucho tiempo después y como no estoy divorciada no le di el lugar que le corresponde. Él se fue y me pongo a pensar que mi exesposo tiene su pareja, que mis hijos ya son grandes y que deberíamos firmar el divorcio, pero esta otra persona ya no quiere nada conmigo porque dice que no puede estar con alguien que no es capaz de tomar decisiones. Quiero recuperarlo, pero necesito que me dé tiempo y él dice que no está para esperar, ya que ambos tenemos 52 años”.