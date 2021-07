“¿Cómo puedo conocer a otras personas?”

Muchos han pasado periodos de transición con respecto a la soledad y para otros siempre ha sido así, lo cual a veces les hace entrar en conflicto con la soledad.

No importa el origen de su soledad, lo que importa es su vida y cómo esta se ha configurado desde sus decisiones y acciones. La soledad no es mala, de hecho, hay personas para las cuáles la soledad se ha convertido en un estilo de vida.

Hay circunstancias que lo van a poner frente a la soledad y tiene que hacer un análisis a profundidad de lo que significa esta palabra.

– Conocer personas está asociado a crecimiento: Conocer personas es crecer, abrirse, innovar, sumar y potencializar muchas cosas.

El aislamiento no forma parte de la soledad. Esa es una posición que se vive a partir de un conflicto emocional que perpetúa una soledad que le puede resultar agobiante porque la ha pensado como algo malo.

– ¿Qué implica conocer personas? Mayor riqueza interpersonal. Esto facilita desarrollarse descubriendo nuevos gustos y preferencias por ese contacto con los demás y tiene un efecto muy positivo.

Conocer personas da una visión de integración y ayuda a crear grupos sociales de referencia. Permite entender que todos son creadores de sus posibilidades y administradores de sus recursos (tiempo, dinero, agenda, intereses, espacio).

– ¿Cómo hacer cuando no se conoce a nadie? Muchos quieren conocer personas para darle un tinte diferente a sus historias, pero como no conocen gente se quedan ahí, paralizados, porque sienten que no hay posibilidad debido a una vida muy pequeña a nivel social y crea un círculo vicioso. Así nada pasa, nada se mueve y esto hace que la soledad duela.

Al final, lo que debe buscar es una soledad sana, aquella que lo conecte con todo lo hermoso de la vida, con la visión más simple de su historia y darse cuenta que todo depende de qué actitudes decide tener y qué oportunidades se va a brindar.