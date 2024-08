¿Cómo se llevan Christian Nodal y Pepe Aguilar? Esto fue lo que dijo el joven cantante

Christian Nodal reveló cómo se lleva con su suegro, Pepe Aguilar. (Instagram)

Christian Nodal reveló cómo es su relación con su suegro, Pepe Aguilar, tras casarse con Ángela Aguilar. Esta es una de las inquietudes más comentadas por el público, debido al polémico matrimonio y la forma en que se dieron las cosas.

Las declaraciones del intérprete de “Ya no somos ni seremos” fueron brindadas al canal de YouTube Molusco TV, donde habló sobre varios temas personales y respondió a la inquietante pregunta sobre su relación con Pepe.

“Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué? No sé. Conmigo ha sido superbueno, súper, superbueno, es una persona que ha sido muy empática, que uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno yo estoy con su tesoro, básicamente con una de las personas más bellas que tiene en su vida, de sus amores más grandes”, comentó Nodal.

Desde que anunciaron su noviazgo, han estado bajo el ojo del huracán. (Instagram)

Luego, mencionó que, se encontraron varias veces en los pasillos y compartían un gran respeto musical y artístico, no conocía mucho sobre la vida personal de su ahora suegro. Recordó que la primera conversación que tuvieron fue muy especial y que el proceso ha sido gratificante.

El compositor dijo sentirse respaldado por un gran hombre y que disfruta formar parte de una familia que respira amor, cultura y experiencias positivas.

“Pepe es un gran tipo. Yo no he visto sus entrevistas, no he visto cómo es él, pero obviamente es un tipo de dos metros, intimidante, raramente sonríe, hasta que le cuentan un buen chiste. Nunca me encargué de visualizar a Pepe como: ese señor va a ser mi suegro”, fueron parte de las palabras expresadas por el mexicano.