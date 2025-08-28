¿Cómo son las mañanas de Ítalo Marenco ahora? Presentador dejó ver el programa que no se pierde

Ítalo Marenco renunció a Repretel a inicios de agosto, luego de 11 años en esta televisora. (Instagram)

Ítalo Marenco mostró cómo son sus mañanas actualmente y cuál programa no se pierde ahora.

Para empezar, el presentador ya dejó de madrugar tanto, pues ya no tiene que desplazarse hasta La Uruca para estar antes de las 8 a.m. que inicia Giros, de Repretel.

Tras renunciar a la revista de canal 6 y aceptar ser parte de Mira quién baila (MQB) de Teletica ahora tiene las mañanas libres, mientras inician los ensayos.

Las más beneficiadas de tenerlo más tiempo en casa son su esposa Cindy Villalta y su hija Irene.

Ahora está llevando a su pequeña a la escuela, algo que no podía hacer antes por el horario de Giros.

Además, este jueves mostró en sus redes que también está aprovechando las mañanas para ayudar con la limpieza de su casa.

En el video que compartió igualmente dejó ver que ya no pone canal 6 en su televisor sino que ya no se pierde Buen día.

Ítalo Marenco mostró como son sus mañanas tras renunciar a Repretel

Se dice que después de terminada la segunda temporada de MQB es posible que Marenco pase a formar parte de esta revista matutina del 7; es decir, ya está echándole un ojo a su próximo brete.

Ítalo también ya empezó a dar algunas pinceladas de los movimientos de cadera que mostrará en la pista de baile más famosa de la televisión a partir del 14 de setiembre.

Este lunes 1 de setiembre ya las 10 parejas de MQB iniciarán con sus ensayos para la primera gala, por lo que en cualquier momento anunciarán con cuál bailarina le tocará luchar por el trofeo de campeón.