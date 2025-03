Compañeros “cantaron” a conocida periodista de Teletica por andar un brillante anillo

Susana Peña, contó la razón del anillo.

La periodista Susana Peña dio de qué hablar porque sus compañeros de Teletica la “cantaron” por andar un hermoso y brillante anillo.

Resulta que la situación se dio en uno de los programas del Verano Toreado de Teletica, donde la guapa comunicadora llegó, pero la atención se la robó el brillante anillo, ya que casi nunca anda este tipo de accesorios.

“Gui, gui, gui… ese macho hasta el anillo le dio a Susanita. ¡El chisme, el chisme! Así se cuenta el chisme”, escribieron en la página de Toros Teletica mostrando la mano de la comunicadora.

Muchos de los seguidores, al ver la mano con tremendo anillo, empezaron a alzar sospechas.

“Susanita, no me haga sufrir. Me rompió el corazón y estoy celoso”, “Cuénteme el chisme que me lo perdí”, “Estaba bien guardado el chisme. Bendiciones a la pareja”, “Susana, cuente quién es el afortunado”, “Si es broma, está tuanis, y si es verdad, pues felicidades”.

Susana Peña nos contó la razón del anillo. Captura (tele/susana Peña)

Nosotros le consultamos directamente a la comunicadora el motivo del anillo y nos contó que sus compañeros la estaban molestando y que ese es un anillito normal.

“Ese anillo me lo dieron mis papitos hace más de dos años, en un viaje al que fuimos. Pero ayer (sábado) antes de irme al Verano Toreado, andaba en otra actividad, andaba con otra ropa, y el anillo no me lo quité, se me olvidó la verdad y alguien lo vio y empezó a molestar y a molestar, pero no es ni de compromiso, matrimonio ni nada, es un anillo normal”, dijo.

Peña, de hecho, nos comentó que casi no usa este tipo de accesorios, pues son muy fáciles de perder, pero como ese tiene un valor muy especial, es el que más acostumbra a combinar con la ropa.