¿Compró Don Stockwell franquicia de certamen de belleza en el que se dice participará su novia?

Don Stockwell y Alejandra González tienen más de cinco años de relación.

En la últimas horas se armó un burumbúm entre los seguidores de los certámenes de belleza al trascender que Don Stockwell habría adquirido la franquicia del Miss Grand Costa Rica.

Lo más curioso es que algunos misólogos aseguran que una de las candidatas este año a dicha corona sería la modelo Alejandra González, novia del empresario artístico.

Esto hizo que empezaran a decir desde ya que Stockwell hizo tal jugada para coronar a su amada como reina debido a que no logró convertirse en Miss Costa Rica, que era uno de sus grandes sueños.

Sin embargo, el productor de conciertos hizo un video para aclarar que todo lo anterior es falso y que él no tiene nada qué ver con dicho concurso de belleza.

“Me acaba de llamar mi novia diciendo que por qué yo había comprado un certamen de belleza, entonces quiero aclarar de la forma más contundente que no sé que es Miss Grand y no he comprado ninguna franquicia de certamen de belleza, no tengo nada que ver con Miss Grand”, mencionó.

El Miss Grand Costa Rica es quizá el certamen más importante del país después del Miss Costa Rica y la licencia pertenecía a Erick Solís, director del Concurso Nacional de Belleza de Costa Rica, pero el año pasado anunció que ya no seguiría al frente de dicha organización.

Alejandra González, novia de Don Stockwell, fue una de las candidatas al Miss Costa Rica 2023. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

Otro de los rumores que anda es que Teletica podría adquirir dicha franquicia tras perder el derecho de enviar a una representante nacional al Miss Universo. Cabe recordar que ahora el concurso se llama Miss Universe Costa Rica y le pertenece a canal ¡Opa!.

Igualmente, también se dice que canal 7 esperará a que pasen los tres años de derechos de ¡Opa! para intentar revivir su Miss Costa Rica, cuyo nombre les pertenece.

Este año el Miss Grand International será el 25 de octubre y no habrá representante de Costa Rica. En años anteriores participaron Brenda Castro y Brenda Muñoz.