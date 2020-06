“¡Como chiquilla de quince! Me siento muy bien y feliz. Me levanto, tiendo mi cama y arreglo mi cuarto, me baño, desayuno y camino por mi vecindad, meriendo, almuerzo con mi familia, descanso por la tarde, tomo café mientras rezo el rosario con la radio, escucho la misa, ceno y me acuesto temprano”, nos contó con gran alegría.