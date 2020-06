“Tengo casi 50 años y me divorcié. Yo me dediqué por completo a mis dos hijas y a mi esposo y ahora con el divorcio me siento muy sola porque mis hijas ya son mayores e hicieron su vida. No me siento bien, estoy sola y esto de la pandemia me ha hecho pensar que tuve que haber hecho algo más que solo ser mamá y esposa”.