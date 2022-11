Con emotivo mensaje Jennifer Aniston comunica la muerte de su padre

(Shutterstock)

”Te amaré hasta el final de los tiempos (...) dulce pa, eras uno de los mejores y más bellos seres humanos que he conocido”, con ese emotivo mensaje y una serie de fotos, Jennifer Aniston comunicó la muerte de su padre, John Anthony. El actor, que participó por años de la telenovela “Days of our lives”, tenía 89 años.

La actriz, quien tiene 53 años y recientemente contó su dura y estéril lucha por convertirse en madre, recurrió a Instagram para comunicar el fallecimiento de su papá, con quien, guardaba una cercana relación.