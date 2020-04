“Tomé una decisión muy fuerte. Tenía una relación muy complicada con mi esposo, él es muy celoso, agresor, habla horrible, nos grita muchísimo a mí y a mis dos hijos. Con esto de la cuarentena las cosas se pusieron peor. Nosotros vivíamos en un apartamento detrás de la casa de mis papás y a esto a él le incomodaba, nos fuimos a vivir un tiempo aparte y fue peor. Además de sus celos y su malacrianza, me fue infiel y ahora toma mucho. Entonces me cansé, me fui al apartamento de nuevo y me vino a hacer un escándalo. Le puse medidas cautelares y le mandé un borrador de divorcio, ya no quiero nada más con él, voy a ponerle la pensión porque no hay forma de que me ayude”.