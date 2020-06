“Este año ingresé a una universidad pública pues me gané una beca, soy una muy buena estudiante, pero con esto de la pandemia y con las clases virtuales me empecé sentir desanimada. Estaba disfrutando mucho ir a la universidad y conocer gente, ya que soy de una zona rural, pero ahora estoy en mi casa y sigo con todo. Me está yendo bien, pero tengo como pereza, e incluso he pensado en dejar todo botado”.