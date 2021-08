“Con mucha frecuencia pierdo el control y les grito a mis hijos”

Lo mejor es ir involucrando a los hijos en la dinámica del hogar. Freepik Lo mejor es ir involucrando a los hijos en la dinámica del hogar. Freepik

“Con mucha frecuencia pierdo el control, les grito mucho a mis hijos y les digo cosas que no están bien. Luego me disculpo y trato de de calmarme, pero estoy cansada, ya que ellos no hacen nada en la casa y todo me toca a mí”.

1. Es muy importante tomar conciencia de esto, para procurar su control emocional y una mejor gestión de las emociones. No obstante, a veces la gente se enfoca tanto en el control del enojo, que se olvida de prestarle atención a los disparadores del enojo.

2. En el primer nivel de revisión se debe empezar a tomar conciencia desde dónde usted está interpretando la realidad, ya que puede ser desde el agotamiento y cansancio, la frustración o la tensión por la dinámica de la vida. Es por eso que los rangos de tolerancia se reducen mucho y es donde hay que empezar a trabajar en el cómo se asume una vida que sea emocionalmente más serena. Debe empezar en niveles de participación más amplios por parte de sus hijos, en todo lo que implique colaboración en el hogar.

3. Un segundo nivel tiene que ver cuando se habla desde sus heridas emocionales a través de su historia, y empieza quizá a repetir patrones de violencia verbal o sicológica en los que fue criada y tiene ese modelo en la cabeza, por lo que esto debe trabajarlo.

4. La regulación emocional es un eje fundamental del desarrollo personal, pero no solo se trata de no gritar, sino de comprender qué hay detrás de sus emociones, cuáles son sus dolores, cuáles son sus temas no resueltos y por qué ciertas circunstancias detonan su enojo y no lo puede controlar. Esto es un trabajo de introspección y regulación que usted debe hacer.

5. Pero también, de acuerdo a la edad de los hijos, es muy importante educarlos para la cooperación y el trabajo en casa, como una expresión de amor, solidaridad y de contribución a la estabilidad emocional. Esto también es algo que debe trabajar y tomar conciencia.