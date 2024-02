Con sensuales fotos Byron Salas anuncia que no se da por vencido y viene con más música

Byron Salas, cantante.

El cantante Byron Salas está por lanzar un nuevo tema y anunció que no se dará por vencido y seguirá sacando nueva música, a pesar de que muchas veces siente poco apoyo.

El anuncio del estreno lo hizo con la publicación de unas sensuales fotos con las que recibió muchos piropos de sus seguidores.

El lanzamiento de “Mala paga remix” será este viernes 23 de febrero y el tico, pero radicado en Estados Unidos, dice haber comenzado la mejor etapa de su carrera aunque meses atrás llegara a pensar no iba a “poder ponerme de pie”.

“Me patearon estando en el piso, hasta las personas que creí me iban a tender la mano. Hoy por hoy entiendo que Dios lo lleva a uno a lugares donde a veces no queremos ir para salir como la persona que necesitamos ser; esa que poco a poco, se va acercando a la mejor versión. Gracias a todas las personas que me atajaron aunque siempre me ha costado mucho recibir apoyo o incluso, pedir ayuda. Personas que nunca imaginé me dieron campo en su mesa, un oído, un lugar donde dormir y no me dejaron solo. Ver Mala Paga Remix hecho una realidad es la prueba de que aún estando en lo más bajo siempre queda fuerza para un paso más”, publicó.

LEA MÁS: Exmiss Costa Rica se mete a la cama con Byron Salas para grabar video musical y él cuenta la experiencia

Salas agregó que mientras su corazón siga latiendo seguirá adelante con su sueño de hacer música y “luchando” por sus proyectos aunque a veces sienta no pueda.