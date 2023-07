Con una foto, Majo Ulate puso nervioso a Mauricio Hoffmann en medio programa

Majo Ulate puso nervioso a Mauricio Hoffmann con esta foto.

Con tan solo una foto, la maquillista Majo Ulate puso nervioso a su novio Mauricio Hoffmann mientras este estaba presentando De boca en boca

No vaya a pensar que es que le revisó el celular y le encontró algo, porque no, el macho se ve muy enamorado, más bien fue una foto sensual que compartió Majo en redes sociales, ante la cual el galán no pudo dejar de reaccionar.

En la imagen aparece Majito de espaldas y en bikini, y por eso Mau se puso a temblar, quién sabe de qué se acordó.

“Mi amor, hasta nervioso me puse”, le comentó, junto a unas llamitas porque al parecer tenía mucho calor.

“Y eso que me ha tomado mil fotos más”, contestó Majo, quien también puso el fueguito.

Se nota que la pareja vive en una pura miel y eso es más que bonito en una relación.