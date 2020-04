View this post on Instagram

Ser responsables y conscientes de la situación nos genera cambios de planes, a todos, y a #LaGira también. Nuestras citas en Centroamérica y Colombia se posponen a Noviembre. Las entradas serán válidas para las nuevas fechas, pero el concierto no será el mismo, será mejor por las inmensas ganas que tengo de veros. Os quiero familia . Más info👉 www.alejandrosanz.com/events