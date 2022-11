Concierto de Fonseca tendrá una telonera muy especial

María Fernanda León cantará previo a Río Roma y Fonseca. Instagram

El próximo domingo 4 de diciembre será el concierto del colombiano Fonseca y la productora encargada ya dio a conocer quién será la artista nacional invitada.

Se trata de la cantante María Fernanda León, hija de Erick León y vocalista de su grupo Erick León y la jungla, quien fue la elegida por Arceyut Producciones como la telonera del evento.

La también presentadora de canal 8 contó en su cuenta de Instagram que es la primera vez que cantará solo previo a la presentación de un artista internacional por lo que está muy agradecida por confiar en su talento.

“Dios nunca me suelta de su mano, y hoy (lunes) me dio un regalo que todavía estoy que no me lo creo. Esto es un sueño y es la primera vez que me toca abrir un concierto solita, así que espero verlos cantando conmigo a todo galillo”, escribió.

Fonseca se presentará en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, y días atrás también se había anunciado que el grupo mexicano Río Roma, los que cantan “Me cambiaste la vida”, “Mi persona favorita” y “Todavía no te olvido”, también estarán esa misma noche.

Fonseca cantará en Parque Viva este próximo domingo. Archivo

El colombiano viene como parte de su gira “Viajante Tour” y es conocido por temas como “Arroyito”, “Te mando flores” y “Eres mi sueño”.