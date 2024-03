Concierto de Karol G: Exmiss Costa Rica vivió una complicada situación en el concierto de la “Bichota”

La exmiss Costa Rica María Fernanda Rodríguez, se abrió con sus seguidores para contar todo lo que vivió en el último concierto de la colombiana Karol G.

Mediante su cuenta de Instagram, la guapa exreina de belleza mencionó que se llevó un susto antes de llegar al Estadio Nacional.

“Casi me roban el teléfono y por obra y gracia de Dios me di cuenta en el momento y nada pasó, pero ahí andaba mi entrada”, escribió.

Rodríguez además comentó que fue con dos amigos, pero que como iban a zonas diferentes, le tocó estar sola.

“Al final conocí a otra reina bella que estaba como yo disfrutando sola su concierto”, comentó.

Aunque Fernanda no es tan fan de Karol G, anhelaba que llegará el día del concierto.

“Ustedes saben que siempre les he abierto mi corazón, porque no han sido los mejores momentos de mi vida actualmente, pero con esta mujer (Karol G) me identifico porque ella se ve tan real, ella entiende que en este mundo donde todo parece solo perfección, mostrarnos tal cual somos no es una debilidad. Hay letras de sus canciones que simplemente parecen que cuentan mi historia, así como les puede pasar a muchos”, añadió.

Para la modelo una de las canciones que más la llenan es la pieza “Mañana será bonito”.

“Esa canción la canté con lágrimas en los ojos, con un corazoncito sanando y con ganas de seguir adelante. Mañana será bonito, es una realidad, el dolor y los malos momentos pasan, porque sí pasan, la belleza está ahí, cuando menos la esperamos y al final de lo que tanto nos dolió construimos una mejor versión”, comentó.

Recordemos que la querida modelo, recientemente perdió un bebito, y probablemente las canciones de la colombiana la llenan de paz y tranquilidad.

“Si están pasando por un momento difícil cualquiera que sea, les juro, que Dios se encargará de demostrarnos lo bonito que viene después”, concluyó.

Fernanda Rodríguez se llevó un susto antes de entrar al concierto de la "Bichota". Captura

Fernanda Rodríguez disfrutó el concierto de la "Bichota". Captura