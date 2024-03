Concierto de Karol G: Herediana disfrutó regalo tres meses después de su cumpleaños

Karina Cubero llegó con su pareja, Duván Aguiar, a disfrutar del concierto de Karol G. (Manuel Herrera F.)

Karina Cubero disfrutó de su regalo de cumpleaños poquito más de tres meses después de la celebración, pero la espera valió la pena.

La vecina de Heredia contó a La Teja que cumplió años el 1 de diciembre y su galán, Duván Aguiar, la sorprendió con el regalo que quería.

LEA MÁS: Concierto de Karol G: Ojo a lo que hizo “La Bichota” previo a su concierto en Costa Rica

Un boleto para ver por primera vez en concierto a Karol G fue lo que ella anhelaba como regalo de cumpleaños y su amorcito, la complació, aunque a qué costo.

Duván contó a este medio que sufrió bastante para comprar los boletos, pues tuvo que “hacer fila” cerca de tres horas en la tiquetera virtual y estaba pegado a varios teléfonos celulares, pero al final se salió con la suya.

“Ella quería eso de regalo porque nunca había ido a un concierto de Karol G, entonces era una buena oportunidad para eso. Hice fila como tres horas con varios teléfonos para conseguir las entradas cuando salieron a la venta. Recuerdo que comencé a intentar comprarlas desde las diez de la mañana y tres horas después lo logré. Sentí un gran alivio”, dijo el orgulloso novio.

Para su enamorada, el gesto fue muy lindo porque ella no quería perderse el concierto de la Bichota.

“Ha sido uno de los mejores regalos que me han dado. Me encantó y en realidad me dio lo que quería porque es algo que voy a recordar por siempre, que es lo más importante y lo que vale más la pena. Tres meses después vengo a disfrutar mi regalo, pero con todo el gusto del mundo”, dijo.

Los comerciantes hicieron su "agosto" en el concierto de Karol G. (Jorge Navarro para La Nacion)

LEA MÁS: Conciertos de Karol G le permitirá vivir una experiencia histórica en el Estadio Nacional

Regando veneno

Y como el momento era muy especial para ella y, también, muy esperado, hace dos meses Kari pidió por Internet la ropa con la que iba a “celebrar” el cumpleaños en el show de la colombiana.

“Empecé a buscar lo que quería y lo mandé a traer. Soy bastante segura de mí, entonces más o menos vi lo que quería. Me traje este pantalón porque me encantó desde la primera vez que lo vi, y para la parte de arriba tenía tres opciones, dos eran en plateado, pero elegí morado para combinar con plata”, explicó.

El tema del pelo fue lo que más la hizo pensar, ya que tiene el cabello bien colocho y bastante largo, pero después de darle vueltas al tema, lo resolvió fácil.

“El pelo era mi mayor preocupación porque son colochos, pero todo se resolvió con un buen spray, que yo misma me lo puse”, dijo, sobre su cabello rosado.

LEA MÁS: Concierto de Karol G: Así se vistieron algunas de las mujeres más famosas del país para ver a la Bichota

Karina justificó lo gran fan que es de Karol G por el poder femenino que, para ella, tiene la artista.

“Me encanta, especialmente como se expresa, sus canciones, y lo libre que es sin importarle nada de su físico, o la ruptura amorosa (con Anuel AA), a pesar de eso ella se levantó y en lugar de echarse a morir salió para todas nosotras”, opinó.