Concierto de Karol G: Johanna Solano se llevó un colerón con la presentación de la Bichota

Johanna Solano confesó que no disfrutó del concierto de Karol G. Instagram.

La exmiss Costa Rica Johanna Solano no salió nada satisfecha del primer concierto que la colombiana Karol G dio en Costa Rica.

La también deportista acudió al concierto de la intérprete de “Mañana será bonito” con la esperanza de disfrutar de un buen espectáculo, pero según contó en su cuenta de Instagram, lo que menos hizo fue disfrutar y criticó la cantidad de entradas que se vendieron.

Johanna compartió algunas fotos de lo que vivió este sábado y esto fue lo que puso la guapa en sus redes sociales:

“Yo entiendo que es un negocio, pero abarrotar un lugar para vender más no me parece justo. Y créanme que no lo digo por mí, que aunque también trabajé para comprar la entrada, me da igual, lo digo por los cientos de niñas y adolescentes que soñaban con este día, con dinero de sus ahorros de meses y tampoco pudieron verla.

“Deberían de venderse las entradas justas para asegurar un espectáculo bonito y SEGURO para todos y que claramente eran menos. En diez minutos que estuve ahí sacaron a dos jóvenes al borde del desmayo por la multitud.

“No le estoy cayendo a nadie, ni siquiera sé quién lo organiza. Es mi sentir y opinión personal”.