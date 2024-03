Concierto de Karol G: Señora de 68 años quiso verse como chiquilla en el show de la Bichota

Karol G congregó a un variado público en el Estadio Nacional. (Jorge Navarro para La Nación)

Nadie quiso perderse el concierto de Karol G en Costa Rica, de ahí que la Bichota congregara en el Estadio Nacional a un público muy variado que llegó dispuesto a rendirse ante su reguetón y a su particular y colorido estilo.

El Estadio Nacional se tiñó de colores rosas, muchos brillos, peinados extravagantes y gran sensualidad. Hombres y mujeres no dejaron pasar la oportunidad de lucir sus mejores galas al estilo de la intérprete de “Tusa”.

Una de las que llamó la atención entre la multitud fue doña Mayra Solano, una josefina que le “dio la espalda” a su edad, se vistió inspirada en la Bichota y llegó al coloso de La Sabana con su hija y dos sobrinas para disfrutar del espectáculo.

Mayra Solano llegó con su hija y dos sobrinas al concierto de la Bichota. (Manuel Herrera F)

Doña Mayra tiene 68 años y ha seguido a la colombiana desde el inicio de su carrera artística. Su hija, Daniela García, tiene parte de culpa de ese fanatismo.

“Mis primas y yo somos las culpables de que mami sea fan de Karol G y a mí me encanta. Ella es una mamá superapuntada a todo”, dijo Daniela.

Solano y compañía llegaron al Estadio Nacional pasadas las cuatro de la tarde y su edad no fue impedimento para optar por una brillante vestimenta muy apropiada para la ocasión.

Blusa de lentejuelas rosadas intensas y un sombrero que ella se hizo porque no quería que nadie llevara uno igual, y un pantalón de cuerina negro fue el atuendo que eligió doña Mayra para el concierto.

“Mi hija me ayudó a elegir lo que me iba a poner. Fuimos juntas a buscar las cosas, pero como no encontré el sombrero que quería, entonces lo hice. Quería algo que estuviera a tono con el concierto, pero que no fuera tan despampanante”, explicó doña Mayra.

Karol G impuso su moda en el Estadio Nacional. (Jorge Navarro para La Nación)

Según contó, eligió el rosado porque su idea era verse como chiquilla. “Quería venir de rosado como una chiquilla”, recalcó entre risas.

Es la primera vez que doña Mayra ve en concierto a Karol G, a pesar de que la cantante de “Provenza” ya ha venido en otras ocasiones al país.

“La música de ella es muy pegajosa. Desde que la escuché por primera vez me gustó. Su manera de ser, eso de que se ve una persona muy bella, muy linda, eso me llamó mucho la atención de ella”, dijo.

Las ansias por ver a una de las artistas favoritas comenzaron a ser más evidentes en doña Mayra hace 22 días, cuando comenzó a elegir la ropa con la que vendría al show.

“Alisté todo como con 22 días de antelación. Estaba deseando que llegara este día. Es la primera vez que la veo y espero verla más, si Dios me presta vida. Vengo muy ilusionada”, continuó.

En cuanto a la canción de Karol G que más le gusta, respondió que es “Mañana será bonito”, precisamente el nombre del tour que trajo a la originaria de Medellín al país, en un show que tendrá dos fechas, la próxima será este domingo 10 de marzo.