Concierto de Karol G: Steven Sibaja contó que le quisieron robar en medio de la aglomeración

El cantante Steven Sibaja contó que por poco y le roban el celular en el concierto de Karol G.

El cantante Steven Sibaja fue uno de los famositicos que salió molesto del concierto de Karol G, porque, según contó, hasta intentaron robarle el celular en medio de la aglomeración de gente.

El exparticipante de La Voz México se quejó de la organización del concierto porque, a su parecer, hubo una sobreventa de entradas o mal manejo de los asistentes y eso provocó que muchos ni pudieran ir al baño por horas con tal de no perder su espacio.

Steven, quien trabaja en salud ocupacional, contó en su cuenta de Instagram que en el concierto del sábado no dejaba de pensar qué pasaría si ocurría una emergencia porque no vio que existiera un plan de evacuación y era mucha la cantidad de gente que había en la gramilla.

LEA MÁS: Concierto de Karol G: Ojo lo que le pidió el público tico a la “Bichota” y ella sin dudarlo los complació

El concierto de Karol G del sábado fue el más concurrido de los dos que dio en el Estadio Nacional. (Jorge Navarro para La Nación)

Además, de que por poco y es víctima de robo por otra asistente al show.

“Vi a una muchacha que la sacaron desmayada, como descompensada o algo así, eso estuvo heavy. A mi parecer, y no es que estaba contando la gente, estaba demasiado lleno. Después, para ir al baño, si iba ya no podía regresar donde estaba, yo tuve que tomarme una botella con agua (...). El concierto muy bonito y todo, pero escuché que había gente a la que le robaron billeteras, que las asaltaron. Incluso, yo estaba un toque ahí y pasó una muchacha y me metió la mano en la bolsa para ver si me robaba el celular”, contó.

De lo que sí salió feliz fue del show que ofreció la colombiana, pues según dijo, le pareció increíble lo mucho que ha crecido artísticamente porque ya la había visto en tres conciertos anteriores.