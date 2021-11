Concurso Summer Girl Internacional coronó a sus nuevas reinas

Joss llegó de Zarcero para dejarse el primer lugar. Cortesía Joss llegó de Zarcero para dejarse el primer lugar. Cortesía

Una zarcereña y una guanacasteca se coronaron como las primeras ganadoras de la primera edición del concurso Summer Girl Internacional.

Se trata de Joselyn Huertas y Fernanda Machado, quienes se quedaron con el primer lugar de las categorías tradicional y petite del evento.

En esta ocasión se decidió hacer dos versiones del certamen de belleza veraniego, una que se realizó el sábado anterior en Pepper Club y la próxima se efectuará el 20 de noviembre en el mismo lugar.

Joselyn Huertas y Cinthya Venegas tuvieron una final reñidísima. Cortesía.

Jos, quien es la zarcereña, afirmó que es una gran alegría para ella, pues se esforzó bastante para llevarse esa banda.

“Fue un gran esfuerzo el que hice, agradezco a todos los que me apoyaron y enviaron sus buenos deseos, fue una experiencia muy bonita que refleja que cualquiera puede cumplir sus sueños con dedicación y esfuerzo”, dijo la guapa.

Jos dedicó la victoria a su mamá, Martha Amador, y a su pequeño hijo, Andrew, de siete años.

En segundo lugar quedó Cinthya Venegas, quien ganó premio adicional en la categoría bikini, mientras que Arys Montero se dejó el tercer puesto en la categoría tradicional.

Fernanda Machado se lució en la pasarela. Cortesía.

Por su parte, Fernanda, dijo que venció miedos para lograr su corona de flores y su bonita cinta.

“Para mí ganar fue una sorpresa, puse mucho esfuerzo y una dedicación de meses para llegar a ese lugar y estoy supercontenta. Fue un reto porque a mí me daba un poco de miedo llegar a caminar y estar en frente de tanta gente, al final lo superé y fue una gran satisfacción para mí, agradezco a todos los que me apoyaron y me ayudaron a lograrlo”, señaló.

Detrás de Fer estuvieron Fabiola Báez, segundo lugar y Sulen Wong, de tercera.