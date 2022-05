Condenan a exintegrante del grupo Garibaldi a 19 años de prisión por abuso sexual contra su hija

Ricardo Crespo, exGaribaldi y actor mexicano, estaba en prisión preventiva pero ya fue sentenciado a 19 años de prisión. GDA/El Universal

Ricardo Crespo, un exintegrante del grupo Garibaldi fue hallado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su hija, por lo que fue sentenciado a 19 años de prisión.

Crespo fue detenido en septiembre de 2021 y puesto en prisión preventiva durante siete meses después de haber comenzado el proceso legal, de acuerdo a un comunicado del despacho RPRC Abogados.

Según la Fiscalía capitalina, el actor posiblemente indujo por varios años a su hija menor de edad a realizar actos sexuales y presenciar contenido pornográfico.

El actor y bailarín fue denunciado a finales del 2020 por su hija, Valentina Crespo, apoyada de su madre María Angélica. Además, a través de sus redes sociales la joven hizo eco de su denuncia como medida de prevención para otras mujeres.

“Yo viví abuso sexual desde que tenía cinco años de parte de mi papá, esto fue de los cinco hasta los 14 años.

“En octubre del 2020 yo decido hablar con mi mamá, con mi abuelita, con mi hermano, les cuento y les pido que por favor no hagan nada al respecto. Pasó menos de un mes y decidí denunciar, no fue nada fácil para mí y estuve doce horas metida en una fiscalía hablando de mi tema, pero creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida”, dijo Valentina en un video.

La menor también confesó que aún ahora, a veces se siente culpable de lo que le sucedió, pero se ha vuelto más consciente sobre la importancia de distinguirse como víctima.

A sus 14 años Valentina aseguró que quería sacar algo bueno de la situación y con su mensaje ayudar a otros niños a que no se queden callados, a ellos fue a quienes se dirigió y les aseguró que no serán juzgados si deciden hablar.

[ Actor habría llegado a un acuerdo con exalumnas que lo acusaron de abuso sexual ]

Carrera artística

Durante su carrera artística Crespo participó en al menos 18 proyectos de televisión entre los que se incluyen: “Súbete a mi moto” y “Un poquito tuyo”. Su último proyecto fue en streaming, con Netflix, interpretando al papá de Gerry en la serie juvenil “Control Z”.

Además, comenzó trabajando para Televisa en el año 2003 en la telenovela “De pocas pulgas”, protagonizada por Natasha Dupeyrón. Él interpretaba a Guillermo, después tuvo algunos papeles en series de televisión como “La rosa de Guadalupe” y “Esta historia me suena”.

Un mes antes de ser aprehendido el intérprete compartió una imagen de él en la playa que describió con la frase “Soy un hombre tranquilo, la inquieta es mi mente”.

En la primera década de los 2000 Ricardo perteneció al grupo musical Garibaldi al que se integró junto a otros cantantes como Paola Toyos y Agustín Arana, con este último volvió a encontrarse en la banda “Caballeros cantan”, a la que también pertenecen Manuel Landeta, Chao y Lisardo.