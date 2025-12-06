¡Confunden a Johanna Solano con Dua Lipa en México y hasta le pidieron fotos! ¡Esto pasó!

La guapísima Johanna Solano protagonizó un momento de mucha risa en México luego de que varias personas la confundieran con la famosa cantante británica Dua Lipa.

Joha anda de viaje por tierras mexicanas y, por cosas de la vida, se encontraba montada en un carrazo lleno de distintivos relacionados con la estrella europea y su disquera.

Johanna Solano llevaba todo el porte de Dua Lipa y tras de todo andaba en un carro identificado con imágenes de la cantante, lo que facilitó la confusión. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

Ni bajó bien la ventana y ya tenía “fans” encima

En un momento, Solano bajó apenas la ventana del lujoso vehículo y unos jóvenes que estaban cerca creyeron que era la mismísima Dua Lipa, por lo que salieron corriendo a tomarse un selfie con ella.

La tica andaba con anteojos oscuros y, como no tiene nada que envidiarle a la intérprete de “Dance the Night” en cuanto a belleza, fácilmente pasó por la londinense.

¿Johanna Solano es Dua Lipa?

No les quiso romper el corazón

En Instagram, Solano compartió el video del curioso momento y confesó que, cuando vio que el asunto se descontroló, no tuvo corazón para decirles la verdad.

“Como cuando te confunden con Dua Lipa en México. En mi defensa: venía en una Suburban gigante, negra, toda polarizada y brandeada de Universal y Dua Lipa, seguida de otras dos iguales. Todo el mundo se confundió. Y ya cuando se le tiraron a los carros por la foto, no les pude romper el corazón”, escribió.

Dua Lipa es una de las cantantes del momento. Fotografía: Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP. (AFP/La Nación)

México vive la “Dua Lipa locura”

La confusión se dio en medio del furor por los recientes conciertos de la cantante en ese país, donde miles de latinos se han movilizado para verla en vivo.

Así que, aunque sea por un ratito, Joha vivió la experiencia de ser una superestrella internacional.