“En este momento no quiero nada con nadie, pero conocí a un par de chicos y ambos son interesantes. Con uno ya me acosté, pero lo siento muy intenso, porque desde el principio empezó a hablar de una relación formal, pero no quiero formalizar. No le tengo miedo al amor, sino que en esta etapa de mi vida estoy muy centrada en mí. A ambos se los he dicho y mis amigas dicen que tengo miedo al compromiso, pero siempre he estado en pareja por muchos años y ahora simplemente no quiero”.