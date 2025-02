Conocida modelo tica reaparece para contar el infierno que vivió en otro país

La modelo Johanna Vanessa Ramírez Monestel siempre practicó mucho deporte y participó en concursos fitness. (Redes/Facebook)

La modelo Johanna Ramírez Monestel, quien fue muy conocida en nuestro país hace unos años, reapareció en sus redes sociales para contar que casi no cuenta el cuento al darle por segunda vez covid-19.

Ella engalanó nuestras páginas muchas veces y, según contó, justo por ser una mujer muy aplicada con el ejercicio eso le terminó salvando la vida.

La guapa, quien ahora vive en México, explicó en sus redes que los últimos tres meses fueron muy duros y que “pensé que no lo logría”.

A ella le dio covid-19 dos veces el año pasado, la última de ellas en diciembre, pero al ser asintomática no sabían al principio que era eso lo que tenía.

Según explicó, en esta ocasión le afectó mucho los pulmones y el tórax con “un pronóstico poco alentador como atleta, pero con posibilidades de mejora”.

“Fue una noticia que me quebró totalmente por dentro. Más sin embargo, ya pasé la prueba de fuego, todo salió excelente en los resultados y tomografías”, contó.

La modelo Johanna Vanessa Ramírez Monestel salió varias veces como chica Hot aquí en La Teja. (Redes/Facebook)

Afortunadamente, su doctor ya la dejó regresar al gimnasio, algo que extrañaba mucho, pero con las debidas precauciones.

Joha le achacó a los problemas y el estrés el que anduviera con las defensas bajas y eso causar que fuera más propensa a contagiarse de nuevo.

“Algo que me funcionó y ayudó mucho en el tema de que no me entubaran ni entrara a sala de coma, fue el hecho de hacer ejercicio, la disciplina y la buena alimentación. Me lo recalcó el doctor, la importancia de una vida no sedentaria”.

“Ahora definitivamente sí creo en los milagros, lo vi con mis propios ojos. La verdad en un principio me quebré por dentro completamente, terminar el año enferma y empezarlo internada, pero ya pasó lo peor, y me considero toda una guerrera. Este tema no es para victimizar a nadie sino crear conciencia de la importancia de cuidar tus pensamientos y emociones por tema de defensas, siempre practicar deporte, ya que nos va a ayuda en cualquier tema de salud”, recalcó.

A Joha le enviamos un abrazo y esperamos que se recupere pronto por completo.