Conocido músico nacional está grave en el hospital y ya pidieron a su esposa que se despidiera de él

Carlos Cruz (rosado) formaba parte del grupo Los Huracanes y después se unió a su colega Jonathan Samuel para hacer eventos privados. (Tomado de Facebook)

El músico nacional Carlos Cruz, quien se dio a conocer en el grupo Los Huracanes, está delicado de salud y sus colegas y familiares están haciendo una cadena de oración en su nombre.

El cantante de temas como “Enfermo de amor”, “La manzana” o “Cumbia en azul” está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Calderón Guardia.

Su esposa Ivonne Hidalgo fue la que dio a conocer la situación del músico y pidió que oraran mucho por él para que salga pronto de esta prueba.

“Solo Dios me sostiene, sus planes son perfectos y debo confiar en Él. A veces no los entendemos pero todo tiene un propósito. Muy duro para mí este momento, me cambiaron de una operación de emergencia a decirme ‘no podemos operarlo aún de hiperglicemia y va a UCI porque está de cuidado y delicado’. Se me cayó el mundo, no entendí qué pasaba, me entró el miedo pero Dios me sostiene”.

“Me hicieron despedirme de mi amor en esas puertas que nadie le gustaría ver, momentos difíciles y muchas cosas por mi mente... aquí te dejé amor, hoy (21 de febrero) 4 a.m., en cuidados intensivos, y aquí afuera te esperaré cuando salgas de agudos”, publicó la esposa del músico.

Su compañero de años en tarima Jonathan Samuel contó que, según lo conversado con la esposa de Carlos, su salud está bastante comprometida aunque todavía no entiende qué fue lo que le pasó.

Según le explicaron, el músico tenía el azúcar y la presión muy alta y supuestamente se tardaron mucho tiempo en atenderlo hasta que luego de hacerle unos exámenes los doctores decidieron pasarlo a la UCI.

“Todos estamos esperando en Dios que salga bien y que Dios le de muchísima más vida y oportunidades de vivir”, mencionó Jonathan.