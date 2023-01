Conocido periodista deportivo fue despedido de Multimedios

En el programa 8 Deportes Mundialista la audiencia recibirá informaciones de mundial con dosis de entretenimiento. Foto: Multimedios para LN

El periodista Álvaro Castro quedó fuera de Multimedios donde se desempeñaba como coordinador de la sección de deportes.

Castro, quien tiene una trayectoria de 22 años, fue despedido del canal como parte de una reestructuración en la sección deportiva de ese medio, según le comentaron.

“El rumbo del departamento de deportes va a cambiar y son razones internas, es una decisión que toma la empresa y se respeta. Yo salgo agradecido por todo este tiempo con ellos, ya eran tres años y cuatro meses con ellos”, afirmó a La Teja el comunicador.

Varo fue uno de los enviados por Multimedios al Mundial de Qatar por lo que sin duda sorprende esta decisión.

Álvaro Castro en el set de Multimedios, preparándose para ponerle bonito al brete frente a las cámaras. Foto Facebook

“Estoy tranquilo y agradecido porque pude crecer mucho, me desarrollé en la parte periodística y como coordinador se gestaron proyectos importantes como la primera cobertura de una Copa del Mundo, cobertura mundialista, transmisión de Juegos Panamericanos de la Juventud y todo eso gracias a la oportunidad que me dieron. Yo entiendo que así es el mercado y la dinámica de los medios, pero me quedo con lo bueno”, afirmó.

De momento, empezará a buscar posibilidades y a tocar puertas, para ver qué le tiene deparado el futuro.

“Hay algunas opciones que manejo, pero también tengo que buscar oportunidades, yo digo que no es la opción que yo quiera, sino lo que Dios tiene para mí y es tomar el camino que se me indique”, dijo.

Castro anteriormente trabajó en Monumental, en Repretel y CB 24. También laboró para la Federación Costarricense de Voleibol.

Además, entre mundiales mayores y menores tiene seis copas del mundo, por lo que experiencia tiene de sobra.