“Tengo meses de estarme matando en el gimnasio, a puro boxeo y con una dieta al mil por ciento. La verdad si uno no hace eso es imposible llegar a la figura con la que llegué a la final. Me tocó marcarme (los músculos), bajar como unos tres kilos para verme mejor. Me tocó aumentar en piernas y marcar el abdomen, porque soy totalmente natural. Otras muchachas eran muchas a pura cirugía, así que sabía que tenía que ir con algo grande (el trasero), pero natural”, señaló la ganadora.