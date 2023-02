Conozca a Benjamín Ramírez, el tico de oro en YouTube

Benjamín Ramírez es de los pocos ticos que tienen una placa de esas. Cortesía.

Cuando era chiquillo a Benjamín Ramírez le tocaba esconderse en los recreos para que sus compañeros de la escuela no se burlaran de sus zapatos ortopédicos o de sus lentes grandes.

Esa timidez y pena quedó en el pasado y hoy sabe cómo burlarse de él mismo y de todo tipo de situaciones.

El Benja Real es actualmente uno de los creadores de contenido más seguidos en Costa Rica, al punto que hace poco recibió la placa de oro que otorga YouTube por llegar al millón de suscriptores en esa plataforma. Un logro que no cualquiera consigue.

Benja nació en San Ramón, pero vivió en Palmares hasta los 17 años. Después de eso se fue para San José a estudiar Administración Aduanera y Comercio Exterior.

Empezó a hacer videos desde los 14 años como un pasatiempo, pero pronto se dio cuenta que podía sacarle provecho a su creatividad y espontaneidad para entretener.

-¿En qué momento sintió que podía pasar de hacer videos para los amigos a hacer de eso una carrera?

Yo entiendo que es el sueño de muchas personas ser conocido o famoso, pero mi intención no era esa, nunca me llamó la atención, sí es bonito, pero no es algo que haya buscado. Tampoco lo hice por hacer dinero, sino como una expresión artística, para liberarme y mostrar lo que soy.

-¿Está viviendo de eso?

Sí, la gente piensa que porque tengo tantos seguidores ya me pagan un salario mensual, pero todo es proporcional al contenido que hago, ahorita digamos que me alcanza para el alquiler, pagar servicios y comprar comida.

-¿Es tan gracioso como se ve en los videos?

Normalmente al principio soy callado, pero ya en confianza sí soy más extrovertido.

Roberto Biasetti: El que antoja a toda Costa Rica con su página Jale a comer

-¿Qué es lo que quiere proyectar con su contenido?

Creo que he ido cambiando mucho, al principio no encontraba un rumbo, no sabía a qué público apuntar, pero conforme lo hacía me iba dando cuenta que lo mío es algo familiar, divertido, cómico, incluso un poco infantil. Si me pregunta estoy feliz de eso, siento una gran responsabilidad porque sé que la mayor audiencia que tengo son niños y debo cuidar lo que comparto.

Benjamín Ramírez trata de mostrarse en redes tal cual es. (Cortesía.)

-¿Qué es lo más curioso que la ha pasado por ser conocido en redes?

Antes podía salir a un mall, ahora como que me da ansiedad, porque en todo lado que voy me reconocen, no es por alardear, pero sí los veo tomándome fotos, según ellos que yo no me doy cuenta, pero sí. Ya después me las mandan por Instagram.

-¿Cómo es cuando no hay cámaras de por medio?

Demasiado tranquilo, me gusta mucho cantar, jugar videojuegos, cocinar, trato de llevar una vida normal dentro de lo que cabe.

-¿Con quién vive?

Con mi hermana, quien también crea contenido y es azafata, se llama Angie Ramírez y sale en redes como Cloudyangie_.

-¿Qué piensan sus papás de que hagan contenido para redes?

Al principio era raro, a mí mamá no le convencía la idea, pero siempre tuve mucho apoyo, ella no dimensionaba que se puede ganar dinero con esto. Hay gente que piensa que nosotros somos unos vagos y solo queremos hacer payasadas, pero mi familia ya lo ha entendido mejor.

-¿Cuál cree que fue el video que le cambió la vida?

Quizá no solo un video, sino una serie de los signos zodiacales que a la gente le encantó. De hecho yo podía seguir haciendo de eso, pero sentí que si seguía haciéndolo la gente se cansaría o lo vería normal y sabía que puedo dar más que eso.

-¿Y de dónde sacó el gusto por la lectura de los signos?

Fue raro porque mi familia es muy religiosa y a mi mamá no le gustaba, lo veía como del diablo, pero yo seguí investigando al respecto, me gustaba y lo hacía con humor, entonces por eso los hice.

-¿Qué representa tener una placa de un millón de suscriptores en YouTube y en qué lo favorece?

Es una meta que tenía desde chamaco, jamás pensé que de verdad lo pudiera lograr, ahora lo veo como un talismán, la tengo como fondo de pantalla para recordar por qué hago lo que hago y que el trabajo ha valido la pena.

Una profesión.

Benja piensa que ser creador de contenido ya es una profesión que si se toma en serio, le mete pasión y amor, puede vivir completamente de eso, pues ahora hay muchas maneras de hacer plata con las redes sociales.

Día a día.

El joven trata de que la vida lo sorprenda cada día, no se considera alguien que se pone metas u objetivos, pues se va haciendo camino todos los días.

Los admira.

Benja dice que admira a varios creadores de contenido ticos, entre ellos Fernando José, quien es a su vez su amigo.