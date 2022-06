Gran orgullo: Nuevo periodista de Noticias Repretel es el primero de su familia que saca carrera en la “u”

El periodista José Adelio Murillo se incorporó a Noticias Repretel hace dos meses para cubrir temas políticos. Cortesía

Desde hace unos dos meses sale en Noticias Repretel una cara poco conocida informando principalmente sobre las noticias que ocurren en la Asamblea Legislativa.

Se trata del periodista José Adelio Murillo, quien tiene sus primeras apariciones en televisión, luego de trabajar durante un año en Noticias Columbia.

El joven paveño, de 24 años, es el orgullo de su familia más cercana por ser el primero de sus miembros que logra sacar una carrera universitaria (se graduó en la Universidad de Costa Rica) y verlo tan pronto trabajando frente a las cámaras.

José Adelio nos contó detalles de su vida y de las metas que tiene como profesional.

– ¿Hace cuánto empezó a ejercer?

Estaba terminando la carrera a inicios del 2021 y en enero entré como practicante en Columbia y a doña Evelyn Fachler (directora del noticiero) le gustó mi trabajo y me ofrecieron quedarme con ellos. Antes de la segunda ronda electoral me buscó Repretel y me dieron la oportunidad de venirme para acá.

Antes de salir en televisión estuvo un tiempo en Noticias Columbia luego de graduarse de la universidad. Cortesía

– ¿Qué tal la experiencia de trabajar en radio?

Me encantó. Yo siempre pensé que mi ruta en la carrera profesional iba a empezar con el periodismo escrito y que después iba a experimentar en radio y televisión, pero ambas oportunidades vinieron muy temprano y han sido experiencias chivísimas.

La radio le da a uno mucho bagaje increíble, perderle el miedo a los micrófonos y a las coberturas en vivo, me preparó muy bien para enfrentarme a las fuentes y al ejercicio periodístico. Mi idea es en algún momento regresar a la radio.

– ¿Cómo le fue con ese cambio de radio a tele?

Es un paso que da susto por el hecho de saber que ya uno sale en cámaras, que se tiene un poco más la exposición, pero sinceramente ha sido muy chiva haber dado este paso tan pronto. Estos dos meses han sido increíbles, la experiencia de la tele es algo apasionante, es un ritmo de trabajo muy alto, muy exigente, pero es emocionante.

Yo no tenía personas cercanas que estuvieran en medios, por lo que para mi familia y amigos ha sido todo un acontecimiento verme de vez en cuando en televisión. Por el lado de la familia de mi mamá yo soy el primer graduado de universidad de cuatro generaciones y eso para ellos es un orgullo.

Su mayor orgullo es su mamá doña Yerlin Montero, a quien dice le debe todo lo que es ahora. Cortesía

– Televisión también es sinónimo de imagen y presentación, ¿le tocó cambiar un poco su vestuario para andar todo encorbatado?

Sí, una de las ventajas de la radio es que uno se preocupa más por lo que se escucha, pero tenía un par de trajecillos que fue con los que empecé, uno era de la graduación del cole y otro el de la graduación de la universidad. Poco a poco me ido comprando algunos trajes y corbatas. Estoy como Luis Guillermo Solís, con tres o cuatro trajes nada más.

– ¿Cómo lo recibieron en la redacción?

Al equipo de Repretel les tengo mucho agradecimiento porque me incorporaron superbién, han hecho que mi proceso de acople haya sido muy breve y por dicha la curva de aprendizaje ha sido muy corta y me he logrado poner al ritmo muy rápido, principalmente por el apoyo de mis jefes, de mis compañeros y del equipo técnico como los camarógrafos y editores.

De hecho, el domingo pasado murió mi padre (Horacio Murillo) y he tenido gestos de mucho cariño muy lindos de parte de todos. El ambiente laboral que encontré es muy positivo.

José Adelio dice estar encantado de cubrir temas políticos. Cortesía

– ¿Cuál es la historia de su nombre, ya que es poco común?

Mi mamá (Yerlin Montero) ha sido madre y padre y ella es excelente, una gran trabajadora y una persona que salió adelante a pesar de venir de una familia de clase baja y sin estudios. Para mí ella es mi fuente de inspiración y la que me ha dado todo en la vida. A ella la crio mi bisabuela, que se llamaba Josefa Adelia y cuando murió a mi mamá le afectó mucho. Tiempo después quedó embarazada de mí y decidió ponerme el nombre de su abuelita.

– ¿Lo vacilan por su nombre?

A una de las cosas que uno se enfrenta por tener un nombre así de peculiar es que le cambien el nombre a cada rato, he escuchado mil variantes de mi nombre, y en el colegio me vacilaban mucho por el nombre, pero cuando se lo aprenden no se les olvida por lo poco común que es.

Hace dos años y medio empezó una relación con la también comunicadora Sofía Blanco, con la que gusta ir de caminata a la montaña y ver películas. Cortesía

– ¿Profesionalmente qué más metas tiene?

Tengo mucha afición por dos temas, la política por lo que quiero especializarme en comunicación política y, me gusta mucho el fútbol europeo, entonces, por ahí en algún momento de la vida profesional me gustaría explorar esa parte. Soy aficionado al Real Madrid y me gustaría algún día tener un programa de tertulia deportiva.

– ¿Qué hace cuando no está en el canal?

Estoy tratando de retomar el ejercicio porque la pandemia me desprogramé un poquillo, le invierto mucho tiempo a ver fútbol europeo, me gusta mucho ver películas y series y paso mucho tiempo con mi novia (Sofía Blanco) y su familia.

Me encanta ir al karaoke, me gusta cantar alguna canción de Luis Miguel, aunque también me echo una salsa o un rock en español.