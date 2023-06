Conozca a Kevin Jiménez: El periodista que se ha ganado la admiración a punta de “bombas”

Kevin Jiménez es el nuevo fichaje de TD Más. Cortesía.

A punta de noticias bombas y de darle seguimiento a todo lo que surge relacionado con nuestro fútbol e incluso el internacional, el joven periodista Kevin Jiménez se ha ganado la admiración de muchos fiebres del deporte rey en el país.

El muchacho se ha ido haciendo un nombre en el medio, al punto que esta semana, fue anunciado como el fichaje bomba de TD Más, un logro digno de aplaudir considerando que Kevin solamente trabajaba con sus redes sociales.

Jiménez tiene 23, es padre de un niño de dos añitos y vive en la Colonia Kennedy, entre Hatillo y San Sebastián. Además es bachiller en periodismo y licenciado en producción audiovisual.

-¿Cómo inició en esto?

El sobrino de Daniel Quirós era compañero mío en la universidad y él en ese momento le ayudaba al tío en el programa que tiene en 89.1, se llama Totalmente deporte, entonces le dije que si me podía llevar. Daniel aceptó y me pidió que si podía manejar las redes y la verdad nos fue muy bien, fuimos creciendo y pasamos de 3 mil a 80 mil seguidores cuando lo dejé.

Estuve durante dos años y me abrió las puertas de la radio, entonces siempre voy a estar agradecido, es como un papá en el periodismo para mí. De hecho, también me ayudó a hacer la práctica profesional en Teletica Deportes, donde me enseñaron mucho, tanto los periodistas como los camarógrafos y toda la gente que estaba ahí.

-¿Y en qué momento se tiró al agua solo?

Yo venía con esa idea de hacer una página con mi nombre, no para ser famoso, sino para dar mis opiniones y la abrí. Empecé solo y me empecé a meter de lleno con el tema de los fichajes, vi ejemplos de grandes periodistas europeos como Fabrizzio Romano y otros más de meterse en negociaciones e ir más allá de no solo publicar cuando ya el fichaje está, sino ver cómo se están moviendo los equipos y qué van a hacer.

-¿Qué le genera que a pesar de su juventud y de que no haya estado en un medio reconocido, ya la gente lo usa como referencia a la hora de buscar información sobre fichajes?

Yo me siento muy agradecido con la gente porque son los que me han hecho crecer, me he hecho un nombre gracias a ellos, si no no comparten o no reaccionan a lo que publico, no podría crecer y por eso siempre trato de responder todos los mensajes que me ponen.

-¿Por qué cree que el tema de los fichajes apasiona tanto?

Es un tema que yo sentí que aquí no se le daba la importancia que requiere, quizá solo se habla de la polémica o lo que pasa después de cada partido, pero de los fichajes muy poco, entonces siempre me propuse a ser responsable con lo que publicara.

Kevin Jiménez ya es bachiller en periodismo y licenciado en producción audiovisual. Cortesía.

-Me imagino que eso tiene sus complicaciones...

Sí, hay que dejar bien claro qué es una negociación o algo ya cerrado, porque puede pasar de todo, entonces yo trato de buscar fuentes directas para tener la información.

-¿Le ha costado mucho con las fuentes, ya que no es costumbre adelantar información en esos temas?

Sí, exacto, de hecho hay movimientos que se han caído o se ha cambiado por alguna publicación que hice, me han llamado gerentes sorprendidos porque sé de temas que no salen a la luz, a veces hasta me felicitan por eso, es difícil que le confirmen una noticia cuando no ha pasado, entonces hay que aprender a moverse dentro ese mundo.

-¿A qué atribuye esa confianza que le tienen?

A mí siempre me ha gustado sacar el lado positivo, no ando en búsqueda de polémica y quizá por eso es, siempre ando buscando la noticia y eso no es sencillo, hay que tener sus mañas para sacar la información. Yo también hago un análisis pensando cómo se pueden mover los clubes, a partir de eso, busco la información y la confirmo.

-¿Cómo llega lo de TD Más?

Con René Picado (hijo) ya había tenido algún acercamiento, hace como seis meses nos reunimos y no se cerró nada y hace poco volvimos a conversar y ahora sí se dio, en estos días vamos a ver dónde y el tipo de trabajo que nos toca hacer.

-¿Qué le significó esa presentación?

Estuvo muy buena, cuando uno inicia la carrera quiere aspirar a medios grandes y qué mejor que TD Más que ahora es el más grande en cuanto a deportes. Sé que con ellos puedo crecer y aportar al medio.

-¿Siente que se ha dado una especie recelo hacia usted por parte de otros colegas?

Daniel un día me dijo que entre más creciera, a más gente le iba a incomodar mi trabajo y que a otra no le iba a gustar, que siguiera en lo mío y no les prestara atención a los demás. Si alguien habla o no, creo que se ven peor ellos, porque yo con los demás no me meto.