“Migo misma”, diría Eduviges. La familia de mi exesposo es de Puriscal y como a mí me gusta mucho el campo, tener gallinas, vacas y todo eso, siempre me he familiarizado con esa forma de vivir, y al estar tanto con la familia del papá de mis hijos (tiene dos) vi que hay gente que habla así ‘veá' o rapidísimo. La gente me escribe y me dice que los campesinos no hablan así tan tonto, sino que es una forma de hablar de ellos. Yo todo lo que digo, las palabras raras, es porque las he escuchando de ellos.