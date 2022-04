Conozca a la actriz que está detrás de Amanda, la salonera de “Juntos y revueltos”

El personaje de Amanda es interpretado por la actriz Laura Flores. Cortesía

Laura Flores siempre deseó dedicarse a la actuación desde que era niña y aunque con el paso de los años la vida la llevó a tomar otros caminos, nunca perdió las esperanzas.

Al salir del cole empezó a recibir clases de teatro y a pesar de que ha participado en una que otra obra y salido en comerciales de tele no es hasta ahora que está viendo plasmado ese sueño.

Ella es quien interpreta a Amanda, la mesera de la nueva serie de la Media Docena “Juntos y revueltos”, quien poco a poco se ha ido ganado el cariño de los televidentes.

Aunque su rostro es algo nuevo en tele, ella es más conocida por su voz, pues además de ser actriz es una de las locutoras más destacadas de la emisora 94.7 F.M., desde hace siete años.

Conozca un poco más de Laura, quien, además, es madre de un joven, de 21 años, de nombre Andrés, vecina de San Antonio de Desamparados y amante de la cocina.

"Juntos y revueltos" es la nueva serie de los muchachos de la Media Docena y se transmite los viernes a las 8 p.m. por canal 7. Cortesía

– ¿Qué llegó primero la actuación o la locución?

En realidad lo de la actuación. Desde que salí del colegio me llamó la atención todo lo que fuera comunicar, entonces, estaba metida en cosas de teatro, aunque no me pude dedicar a eso como carrera.

Anduve en clases por todos los teatros del país, el Giratablas, el Triciclo, la Máscara, por todo lado, pero después me puse a estudiar locución, aunque trabajaba en otra cosa totalmente diferente (en una empresa relacionada al comercio exterior).

Luego grabé un demo y lo mandé a todas las radios, sin conocer a nadie. En 94.7 lo escucharon y me llamaron que estaban muy interesados y me dieron el chance de trabajar ahí hace siete años.

– ¿De qué trata el programa Bit 94.7 que tiene por las tardes (de lunes a viernes a las 5:30 p.m.)?

El programa lo produzco yo y ahí hago varios personajes, entonces, lo de la actuación nunca estuvo relegado. El espacio es de humor y lo hago junto con Mario Chacón (actor de la Media Docena) desde hace seis años.

Bit es una inteligencia artificial, ella es como una Siri, tiene acceso a Internet y a los celulares, entonces, hablamos de cualquier tema que puede ser serio, pero nosotros lo abordamos con humor y hacemos entrevistas.

Laura y Mario se conoce hace seis años y tienen juntos un programa de radio por las tardes por 94.7 F.M.. Cortesía

– ¿Conocía a Mario de antes por la actuación?

No, conocí a Marito por la radio. Cuando surgió lo del programa me lo presentaron y me dieron la sorpresa que había sido seleccionada para producirlo y compartir micrófonos con él.

– ¿Es gracias a Mario que logra participar en las producciones de los mediodocenos?

Todo se maneja por casting y en algún momento hice un papel pequeño en la serie de Maikol Yordan, el de la directora de la escuela, y les gustó mucho mi trabajo, entonces, me tomaron en cuenta para el casting de esta nueva serie “Juntos y revueltos”. Hice casting para tres personajes y les gustó las características mías para Amanda y por dicha me tomaron en cuenta.

Ella trabaja a tiempo completo en la radio, la actuación es como una extra. Cortesía

– ¿Se parece Amanda a Laura en algo?

Es un personaje con el que me identifico mucho porque ella está trabajando en este bar mientras hace otras cosas y termina sus estudios, a ella le interesa que el trabajo le salga bien, pero es muy difícil porque no colaboran ni Lucho (Mario Chacón), que es el jefe, ni Román (Erick Córdoba), que es el cocinero, y Amanda es la que tiene que ver cómo sale adelante en el bar, entonces, siento afinidad en ese sentido porque a veces uno se preocupa por las cosas que hace en el trabajo y los demás no, y tenemos un carácter un poco fuerte.

– Veo que la piropean mucho en redes sociales, ¿tiene pareja?

(Risas) Sí, sí, hay de todo, pero por dicha nunca nada negativo. Incluso, en el programa de la radio o en el chat siempre escriben cosas bonitas, piropos, pero nada pasados por dicha.

– Pero no respondió si tiene pareja...

No, estoy soltera.

Los fines de semana trata de despejarse en medio de la montaña. Cortesía

– ¿Era de las que le gustaba ir a los bares como el de la serie?

Antes sí, era como lo normal cuando uno salía, pero ya no tanto. Tal vez por lo de la pandemia y demás, y ahora voy a lugares más tranquilos. Antes uno más joven iba a lugares más escandalosos, pero ahora es como salir a comer algo y ya.

–¿Qué recuerda de aquellos ambientes de bares a los que asistía?

Tal vez como las peleas entre parejillas, que es típico que uno va a un bar y el de la par está peleando y uno se tira el pacho.

De eso justamente trata la serie, de esas historias, como la de Lucho (el personaje de Mario Chacón), que es mi jefe, al que se le junta el ganado (las novias), entonces, ese es el tipo de situaciones con las que podrán disfrutar cada viernes.