Conozca a la hermosa nieta de la dueña de Teletica

Ella es Sara, la bebé de Paula Prada, hija de doña Paula Picado de Teletica.

El pasado 8 de julio nació la nueva heredera de Teletica y tiene a toda la familia Picado vuelta loca de amor.

La pequeña Sara es hija de Paula María Prada Picado, nieta de doña Olga Cozza, e hija mayor de Paula Picado, ambas dueñas del canal de La Sabana.

La orgullosa tía, Luciana Prada, más conocida como Lula, compartió este miércoles en sus redes sociales una serie de fotografías de la bebé, quien ya descansa en su cunita.

Sarita nació el pasado 8 de julio y ya está en casa con su familia. ¡Es una hermosa!.

LEA MÁS: ¡Ya nació la nueva heredera de Teletica!

Ella, además, escribió un bello mensaje para agradecerle a su hermana, así como a su cuñado, Gary Guzowski, por hacerla muy feliz al darle una sobrina tan hermosa.

“Cuando mi hermana tenía seis años, pidió una hermanita para Navidad. Desde que nací, solo he recibido el amor más puro e inmenso de parte de ella. A medida que yo iba creciendo, ella me aconsejaba, me acompañaba y hasta me regañaba cuando era necesario. Así fue como entendí que la maternidad es un instinto que creció con ella. Ser mamá siempre fue de los sueños más grandes de Pau, por ende que ella lo cumpliera se convirtió en uno de mis sueños también. Verla asumir este embarazo ha sido de los sentimientos más lindos que he presenciado hasta el momento, porque sé que va a ser una excelente mamá”, publicó.

En febrero pasado también nació Maximiliano, el otro futuro heredero de canal 7, hijo de María Jesús Prada, conocida como Chuzi, así que la familia ya se llenó de bebitos.

Lula Prada no pudo ocultar lo feliz que está de tener a su sobrina en brazos al fin.

LEA MÁS: Las tiernas fotos de María Jesús Prada y su bebito con la persona más querida de Teletica