Conozca a la hija de Yashin Quesada, quien además de ser bien guapa es una gran artista

La joven actriz Jimena Quesada es hija del periodista deportivo Yashin Quesada.

El reconocido periodista deportivo Yashin Quesada tiene una hija que, además de ser muy linda y simpática, se está abriendo camino en la actuación.

Se trata de la joven Jimena Quesada, quien participa en la obra “Frankenstein: el musical”, que se está presentando en el teatro Espressivo hasta el domingo 20 de octubre.

Este es el primer protagónico de la joven de 21 años, y conversando con ella nos confesó que es gracias a su padre que se inclinó por las artes dramáticas, pues desde pequeña le inculcó el amor por el arte.

Desde niña empezó en clases de baile, después probó suerte en el modelaje y el canto, pero la actuación la terminó atrapando y ahora no hay nada que la haga bajarse de un escenario.

“Mi papá siempre nos puso mucho arte, nos ponía mucha música, muchas películas y a mí me ponía muchos videos de estas grandes divas de la música, como Selena Quintanilla, Tina Turner, chicas de la época de los ochenta y del disco y yo me enamoré, yo quería estar en un escenario como ellas. No era sólo cantar, sino que era el show, la música, las luces, la escenografía. Básicamente, empecé por ahí, porque mi papá me influenció mucho a llevarnos al teatro, a ver películas, a leer y demás”, contó.

Jimena Quesada asegura que terminó estudiando actuación por influencia de su padre.

Pero no solo ella se vio influenciada por el comentarista deportivo de radio Columbia, sino también su hermana mayor, Natalia Quesada, quien es productora de cine, mientras que, la menor de ellas, Camila, está a punto de agraduarse del colegio y piensa estudiar filología y literatura.

“Mi papá es artista, siempre ha cantado, toca la guitarra y le encanta la música, entonces también nos ayudó como a ver que ese camino era muy bonito”, expresó.

Nada futbolera

La familia de Jimena siempre ha estado inmersa en el fútbol, tanto por la profesión de su padre como por la de su tío Vladimir Quesada, quien acaba de ser cesado del puesto de director técnico del Deportivo Saprissa, sin embargo, no es un deporte que le llame la atención.

Su papá también tuvo mucho que ver con esto, pues según explicó, ya dentro del seno familiar no es de tocar temas futboleros con ellas, ni tampoco de exigierles que estudiaran periodismo para que siguieran sus pasos.

“Mi papá siempre ha querido como separar el mundo del fútbol en la casa, o sea, siempre nos dieron la libertad de que si era algo que queríamos explorar, bien, pero realmente para él siempre fue muy importante la parte cultural y que fuéramos personas que leyeran, que se informaran, entonces más bien la rama de la comunicación se fue abriendo por otro lado”.

Sus papás y hermana menor no faltaron al estreno de la obra musical.

Eso sí, la joven actriz confesó que aunque no apoya a ningún equipo de fútbol nacional, sí le va a la Selección Nacional, porque le gusta mucho el ambiente que se vive en el estadio cuando juega el equipo de todos.

Su mayor admirador

La obra “Frankenstein: el musical”, que combina la ópera con el rock y la actuación con la comedia, se estrenó el 4 de octubre y, obviamente, su familia estuvo en primera fila apoyándola.

El año pasado presentaron esta misma obra, que está bajo la dirección Karla Barquero, directora del Espressivo, solo que esta vez le hicieron algunas adptaciones.

Jimena dice sentirse muy feliz de tener el apoyo de todos ellos, porque esta es una carrera muy difícil y poco valorada por muchos.

Jimena asegura que su padre es su fan número uno y que nunca falta a sus funciones en el teatro.

“Mi papá es el papá más orgullo del mundo y yo me siento supercontenta porque es muy importante para uno como artista el apoyo de los papás y de la familia, porque jamás es fácil dedicarse a esto, si uno no tiene a los papás ahí para atajarlo también y que cuando uno no pega una audición, llorar juntos, y cuando uno sí pega las cosas, también apoyarnos y celebrar.

“Mi papá el año pasado fue casi a todas las funciones, mi papá es el más orgulloso del mundo, a todo el mundo llevó a ver la obra, a todo el mundo se lo recomienda y no solo en las obras en las que yo estoy, sino incluso cuando están mis amigos y personas cercanas mi papá las recomienda, habla de ellos en su programa y demás, creo que para él es muy importante el tema de la cultura y que vayamos al teatro”, mencionó.

A pesar de que Yashin Quesada es superfutbolero sus hijas no se vieron inflluenciadas por él.

Encantada con su personaje

Quesada entró desde el 2018 a la escuela de teatro musical La Colmena y fue gracias a un casting que logró obtener su primer protagónico, con el cual dice estar fascinada porque además, vocalmente, la ha retado mucho.

En el 2021 participó en la obra “Mujercitas”, pero ahí tuvo un papel mucho menor.

“Esta obra de teatro no es una adaptación del libro, sino una adaptación del libro y de las películas de Hollywood sobre Frankestain, mi personaje asume un rol mucho más importante. Ella es la que es científica, ella es hija del profesor, ella lleva mucho tiempo educándose, es una mujer altamente inteligente, entonces interpretar este personaje es bonito, porque no es como la típica princesa, sino que ella es una mujer superempoderada, muy inteligente y que al final de cuentas impacta muchísimo las decisiones que toman los otros personajes en la obra”.

Si quiere ir a ver Frankenstein: el musical La obra musical se presenta los viernes y sábados a las 8 p.m. y los domingos funciones a las 6 p.m. en el teatro Espressivo, en Curridabat.