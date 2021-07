Conozca a Leo Solórzano, el veterinario de las mascotas de los famositicos

Leonardo Solórzano es tan amante de los animales que tiene cuatro perros como mascotas y en casa de sus padres tiene siete más. Cortesía Leonardo Solórzano es tan amante de los animales que tiene cuatro perros como mascotas y en casa de sus padres tiene siete más. Cortesía

El veterinario Leonardo Solórzano jamás se imaginó que el buen trato que le da a los animales y a los clientes que llegan a su clínica en Heredia le abriría las puertas de la televisión.

Sin saberlo, una vez atendió a un familiar de un empleado de Teletica, quien lo terminó recomendando con la producción de ¡Qué buena tarde! para que se hiciera cargo de la sección de mascotas de ese programa.

Este herediano, que en noviembre cumplirá 35 años, es ahora el veterinario de los famosos, pues atiende a las mascotas de muchos de ellos.

Conozca un poco más de este simpático doctor, amante de los animales y el crossfit.

- ¿Siempre quiso ser veterinario?

Yo estoy metido en el mundo de la veterinaria desde cuarto grado de la escuela. A los 100 metros de mi casa había una veterinaria, siempre pasaba y le decía a mi mamá: ‘Yo quiero ir’. Un día entré, les dije que yo vivía cerca y que yo quería ser veterinarios como ellos y que si me dejaban estar un día ahí. Al otro día pasé con mi mamá para que vieran que ella me daba permiso, entonces en los ratitos libres que tenía en la escuela, me iba para la veterinaria, yo era el niño más realizado.

- ¿Cómo logró cumplir el sueño de tener su propia clínica veterinaria siendo tan joven (a los 28 años)?

La verdad no me lo esperaba, fue como el destino. Antes, donde está mi clínica Innovavet (en Heredia centro), había un agroveterinario. Un compañero y yo trabajábamos ahí como regentes, ya después él se fue, el agro quebró y yo me dije: “¿Y ahora qué?”, no nos avisaron nada de que iban a cerrar. Yo me arriesgué, empecé a remodelar el lugar, le cambiamos la imagen y hace siete años abrimos Innovavet. Yo no me esperaba ese cambio de ser empleado a tener personal a cargo, el tener responsabilidades a cargo, yo me dije: “Si Dios me puso esto en el camino, es porque puedo”.

- ¿En qué momento es que empieza a figurar en tele?

En mi escuela, colegio y universidad yo era el ser más introvertido del mundo, cuando ya uno entra a trabajar se va soltando más, pero eso de hablar frente a una cámara jamás pensé que lo iba a hacer.

En el 2019 me contactaron de canal 7, del programa ¡Qué buena tarde!, porque querían implementar el segmento de veterinaria. Como que un familiar de alguien de la producción era nuestro cliente, sin yo saberlo, y como que le gustó mucho la consulta y me recomendó. Yo no sé cómo al final dije que sí, y estuve yendo como invitado primero.

Leo dice que el crossfit le cambió la vida desde hace cinco meses que lo practica. Cortesía Leo dice que el crossfit le cambió la vida desde hace cinco meses que lo practica. Cortesía

- Al mismo tiempo estuvo saliendo en La Gozadera, de Multimedios...

Sí, ellos me contactaron cuando salió el programa (en mayo 2019), lo consulté con Teletica por aquello y me dijeron que no había un contrato de exclusividad, entonces estuve saliendo con ellos dos veces a la semana como un año y ya después Teletica me volvió a contactar el año pasado y ahí estoy con mi segmento “El consultorio del Dog”, todos los miércoles en ¡Qué buena tarde!, a las 5:30 p.m.

- ¿Las mascotas de cuáles famosos atiende?

Atiendo los perros de Keyla Sánchez, los de Lucía Frei, de Montserrat Del Castillo, de ejecutivos de canal 7, de Vivian Peraza que es productor de Teletica, del bailarín Michael Rubí, del bailarín Javier Acuña, los perros de María Fernanda León.

- Se le ve ahora más delgado, ¿qué está haciendo?

Yo me dije: ‘Tengo que hacer algo por mi vida y salud’. Encontré un deporte que ha cambiado mi vida hace cinco meses y que me encanta, como lo es el crossfit. Como es un ejercicio de alta intensidad y un poco competitivo, creo que eso es lo que llama mucho la atención, mi cuerpo ha cambiado un montón y me estoy cuidando la alimentación con un nutricionista. William Mora, que también es del medio, es mi instructor y estoy muy motivado y disciplinado.

- ¿Y ese cambio le ha generado más admiradoras?

La verdad sí, en redes sociales mandan muchas indirectas (risas).

"Chancho" es una de las mascotas del 'doc' y hasta una página en Instagram le tiene. Cortesía "Chancho" es una de las mascotas del 'doc' y hasta una página en Instagram le tiene. Cortesía

- ¿Tiene una relación o no con la periodista Lucía Frei, de Multimedios?

Todo el mundo jura y perjura que somos pareja, que su hijo Joaquín es también mío, en redes sociales solo nos preguntan eso, pero solo somos amigos. Ahorita estoy soltero y a la orden.

- ¿Cuántas mascotas tiene?

En la clínica tengo cinco perros, dos gatos y un mini pig, los tengo en el trabajo porque me da mucha lástima dejarlos en la casa solos, yo salgo de mi casa todos los días a las 5:30 a.m. y voy regresando tardísimo.

En la casa de mis papás también tengo siete perros más. Todos han sido rescatados, todos de diferentes razas.

- ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Los domingos me encanta como irme de paseo, porque me gusta mucho el contacto con la naturaleza y la playa. También me encanta pasar tiempo de calidad con mis amigos.

Los gatos también son sus consentidos y a los que más le gusta curar. Cortesía Los gatos también son sus consentidos y a los que más le gusta curar. Cortesía

- ¿Es muy viajero?

Me encanta viajar cuando puedo, amo México. Una vez fui solo un fin de semana ida y vuelta porque quería quitarme una antojo, es que toda la comida mexicana me encanta.

- ¿Cuáles son sus gustos musicales?

Soy de escuchar demasiado pop y reguetón.